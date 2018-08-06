«Коммерсантъ»: Принцип сетевой нейтральности хотят закрепить в законе. Провайдеры ждут проблем

Законодательно закрепить принцип сетевой нейтральности предлагает совет по развитию цифровой экономики Совфеда. Операторы связи опасаются, что это может негативно повлиять на их бизнес, лишив возможности дополнительных доходов за счет «маневров с тарифами».

Об этом 6 августа пишет «Коммерсант». Принцип сетевой нейтральности запрещает провайдерам по собственной инициативе замедлять любой интернет-трафик или отдавать предпочтение некоторым сайтам. Сейчас он регулируется базовым документом ФАС, который допускает искусственное управление трафиком, например, в аварийных ситуациях и при перегрузках, а также в целях предотвращения кибератак или хищения персональных данных.

В ФАС «высоко оценивают» предложение совета по цифровой экономике. «Принципы сетевой и технологической нейтральности являются базовыми для обеспечения условий справедливой конкуренции»,— подчеркнул заместитель руководителя антимонопольной службы Анатолий Голомолзин.

По мнению вице-президента «Ростелекома» Бориса Глазкова, законодательное закрепление принципа негативно скажется на телеком-бизнесе. «Это сделает невозможными, например, предложения для абонентов, когда не тарифицируется трафик социальных сетей»,— пояснил он.