Банк «Санкт-Петербург» принял решение об обратном выкупе акций

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на очередном заседании 2 августа 2018 года принял решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в количестве 12 000 000 штук по цене приобретения одной акции 55 руб.

Срок для подачи заявлений о продаже акций Банка: с 7 сентября 2018 года по 7 октября 2018 года.

Комментарий председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Александра Савельева: "В первой половине этого года мы заявляли о несогласии с фундаментальной недооцененностью акций Банка и о планах по реализации мероприятий, направленных на повышение рыночной цены. Первым шагом в этом направлении станет обратный выкуп акций, о котором мы объявляем сегодня. Следующим шагом будет рассмотрение осенью Наблюдательным советом программы мероприятий по росту рыночной капитализации Банка".

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