На Петровский остров через два года возвращаются троллейбусы

Троллейбус возвращается на Петровский остров в Петербурге. Маршрут «семерки» изменили из-за строительства моста Бетанкура через Малую Неву, проходившего с мая 2016 года.

Как 6 августа сообщили в «Горэлектротрансе», маршрут троллейбуса номер 7 приобретет свой привычный вид с конечной остановкой на Петровском острове.

Со вторника, 7 августа, электротранспорт будет ходить от Таллинской улицы до Петровской площади.

Троллейбусное сообщение с Петровским островом было организовано 70 лет назад, в 1948 году. В то время маршрут начинался с площади Александра Невского, которая тогда называлась Красной.