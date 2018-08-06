ХАМАС и Израиль договорились о перемирии в секторе Газа. Палестинцы прекратят запуск воздушных шаров с зажигательной смесью

Руководство палестинской группировки ХАМАС согласилось на «постепенное» прекращение огня на границе с Израилем. Об этом 6 августа пишет The Times of Israel.

По данным издания, боевики пообещали прекратить запускать воздушных змеев и шары с зажигательной смесью в сторону Израиля. Израиль, в свою очередь, согласился снять часть ограничений по поставкам товаров в сектор Газа — в частности, через пограничный пункт Керем Шалом. Также будут расширены рыболовные зоны в этом регионе для палестинцев.

Напомним, 2 августа Израиль заявил о прекращении поставок топлива и газа в сектор Газа. В заявлении министра обороны страны Авигдора Либермана говорилось, что такое решение принято из-за запуска воздушных шаров с зажигательной смесью с территории сектора Газа.