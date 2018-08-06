В Москве задержан директор букмекерских контор: сеть прикрывала игорный бизнес

Гендиректор букмекерской конторы «Росбет» задержан и помещен под домашний арест. Учредитель от силовиков скрылся и находится в федеральном розыске. По мнению следствия, букмекерская деятельность была только прикрытием для масштабного игорного бизнеса.

Как сообщает Следственный комитет РФ, к утру 6 августа под домашний арест отправлены гендиректор ООО «Росбет» Александр Фролов и один его подчиненный. Еще 15 сотрудников сети отпущены под подписку о невыезде. Учредитель конторы Александр Фролов — в федеральном розыске. Задержаниям предшествовали 20 обысков по делу о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенных организованной преступной группой.

Начало криминальной истории СК датирует мартом 2017 года, когда Миронов и Фролов решили открыть в Москве сеть игорных клубов, замаскировав их под пункты приема ставок букмекерской конторы «Росбет». За это время, как полагает следствие, фигуранты заработали не менее 100 млн рублей.

«В настоящее время юридическое лицо лишено лицензии на осуществление букмекерской деятельности», – отметили в ведомстве.

Экономической полиции помогли провести оперативные мероприятия специалисты «Лаборатории Касперского», которые изучали программное обеспечение «Росбета».

Два десятка обысков прошли не только в офисах, но и квартирах в Москве, Подмосковье, а также в Ярославской и Орловской областях. Расследование продолжается, не исключены новые задержания.

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