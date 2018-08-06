Генпрокуратура: Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram

Генпрокуратура не давала указаний Роскомнадзору блокировать миллионы IP-адресов на территории РФ после запрета мессенджера Telegram.

Об этом 6 августа сообщает газета «Ведомости». Факт превышения федеральной службой полномочий выяснился во время судебного разбирательства между Роскомнадзором и компанией «Живая фотография», сайт которой попал под проводимую блокировку против сервиса Павла Дурова. Истец, подавший иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, считает действия властей незаконными, – его страница был заблокирована якобы на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля 2018-го.

При этом Генпрокуратура настаивает, что требовала закрыть доступ к террористическим каналам и четырем сайтам, помогающим обойти блокировки. Представители ведомства указывают, что не могут быть ответчиками в деле «Живой фотографии», так как сайт posterslegends.com не упоминается в списке ресурсов для блокировки.

Адвокат компании считает, что Роскомнадзор превысил свои полномочия. В ведомстве не стали давать комментариев газете по этому поводу, заявив, что собираются изложить свою позицию в суде.

Напомним, что 13 апреля Таганский районный суд Москвы постановил ограничить деятельность мессенджера Telegram на территории страны, так как руководство сервиса не предоставило ключи шифрования ФСБ. Попытки ограничить деятельность мессенджера безуспешно продолжаются с 16 апреля. В попытках перекрыть пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.