Дзюба подскажет, где повернуть. Футболист стал голосом российского навигатора

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба скоро предстанет в новом качестве. Как сообщает 6 августа пресс-служба «Яндекса», навигатор компании в ближайшие дни заговорит голосом 29-летнего игрока.

Для проекта Дзюба записал более 120 фраз, с помощью которых приложение проведет водителя по маршруту. Например, о выбранном пути футболист сообщит: «Неплохой для нас жребий. Едем». О приближающейся камере он предупредит: «Как у Черчесова – не забалуешь!» А если дорогу ремонтируют, форвард подскажет: «Прострел не выйдет – впереди дорожные работы».

Отмечается, что Дзюба станет первым российским спортсменом, чьим голосом заговорит навигатор. Ранее в аналогичном проекте участвовал футбольный комментатор Василий Уткин.

На минувшем чемпионате мира Дзюба стал одним из лучших игроков сборной России. Во многом благодаря его трем голам национальная команда дошла до первого в своей истории четвертьфинала, где проиграла (2:2, 3:4 по пенальти) будущему финалисту – сборной Хорватии. В российских городах теперь ему не дают даже шага сделать без селфи и автографа. Также Дзюба известен своим оригинальным чувством юмора.