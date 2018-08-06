На Пискарёвском налётчик в «бананах» и с пистолетом разгромил заправку. В кассе его ждало разочарование

Разочарование настигло вооружённого визитёра автозаправки в Красногвардейском районе Петербурга. Налётчик пытался вселить ужас, кидался камнями, палил из пистолета. Но наградой бесстрашию стала сумма в 52 рубля.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, сегодня около четырёх утра к автозаправке на Пискарёвском проспекте, 159, приблизился мужчина в штанах-«бананах», тёмной спортивной куртке и с тканевой сумкой через плечо. О своём присутствии гость сообщил громко, с помощью броска камнем в дверь. Затем в ход пошёл пистолет: пуля пробила стекло АЗС. Неутомимый налётчик кинулся доламывать застрявшие в раме осколки, потом зашёл внутрь. Оружие он нацелил на заправщика и потребовал выручку. На помощь коллеге поспешила кассир, она продемонстрировала агрессору кассу со скромными 52 рублями. Такую подачку стрелок брать не стал и поспешил скрыться.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России, сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.