На египетском курорте акула убила туриста из Чехии

В Египте чешский турист погиб в результате нападения акулы. Об этом 6 августа сообщает РБК со ссылкой на министерство иностранных дел Чехии.

Инцидент произошел на курорте Марса-эль-Алам. Жертвой нападения морского хищника стал 41-летний мужчина, который находился там в отпуске с женой и детьми. Подробности происшествия пока не приводятся.

Агентство AFP со ссылкой на местные власти сообщило, что чешский турист погиб в 20 км к северу от города Марса-эль-Алам. Египетский минздрав решает вопрос о передаче тела чешской стороне.

В МИД Чехии отметили, что погибший был клиентом туристической компании Exim Tours. В министерстве ожидают от египетских правоохранителей деталей происшествия, чтобы разработать рекомендации для туристов.