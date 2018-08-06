Япония протестует из-за российских истребителей Су-35С на Курилах

Япония выразила России протест, узнав о размещении истребителей Су-35С на острове Итуруп Курильской гряды. Об этом заявил на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Как сообщает 6 августа РБК, протест был выражен в через японское посольство в Москве. «Вопрос северных территорий (островов южной части Курильской гряды. — Прим.ред.) должен быть решен, должен быть заключен мирный договор. На этом строится наша базовая политика», — добавил генсек японского правительства.

О размещении российских истребителей Су-35С на Курилах сообщал 3 августа местный портал Sakhalin.info. Истребители заступили на опытно-боевое дежурство в аэропорту Ясный, который находится на острове Итуруп.

В конце июля Токио призвал Москву «принять надлежащие меры» и снизить свою военную активность на четырех Курильских островах. Японская сторона полагает, что Курилы — это ее северные территории. Россия настаивает, что Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году. Советская сторона в 1951 году не подписала Сан-Францисский мирный договор с Японией, в нем не был закреплен суверенитет СССР над Курильскими островами.