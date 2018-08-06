Пожилой гость из Финляндии устроил в Петербурге вечеринку. Его тело с травмами нашли на козырьке

Семейный отдых финских туристов в Курортном районе Петербурга закончился трагедией. Накала страстей не выдержал 75-летний пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, в субботу в гостиницу «Репинская» на Приморском шоссе, 428, заехала туристическая группа из Финляндии. Номер на пятом этаже занял 75-летний гость вместе с 44-летним сыном. В ночь на воскресенье пожилой турист перебрал с алкоголем и имел неосторожность продолжить веселье на балконе. Утром труп мужчины на козырьке первого этажа заметил уборщик.