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06.08.2018 09:45
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Пожилой гость из Финляндии устроил в Петербурге вечеринку. Его тело с травмами нашли на козырьке

Семейный отдых финских туристов в Курортном районе Петербурга закончился трагедией. Накала страстей не выдержал 75-летний пенсионер.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, в субботу в гостиницу «Репинская» на Приморском шоссе, 428, заехала туристическая группа из Финляндии. Номер на пятом этаже занял 75-летний гость вместе с 44-летним сыном. В ночь на воскресенье пожилой турист перебрал с алкоголем и имел неосторожность продолжить веселье на балконе. Утром труп мужчины на козырьке первого этажа заметил уборщик.

 

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