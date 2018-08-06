На Петроградской набережной такси совершило сальто

Скоростной манёвр легковушки закончился торможением крышей на Петроградской стороне. О ДТП с перевернувшейся машиной такси «Фонтанке» рассказали читатели утром 6 августа.

По словам очевидцев, около восьми часов автомобиль при крутом повороте с Петровской на Петроградскую набережную лёг на крышу. Машина-лихач входит в таксопарк «Везёт».

В управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти отметили, что сведения о пострадавших в данной аварии не поступали. Информацию подтверждают и слова очевидцев о невредимом водителе.