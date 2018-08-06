В Дачном нашли в кустах гроб

Загадочную и вместе с тем зловещую находку исследует полиция Красносельского района Петербурга. Недалеко от железнодорожной станции Дачное нашли гроб — пустой.

По данным «Фонтанки», службу «02» в половине одиннадцатого утра 5 августа набрала бдительная гражданка. Она сообщила, что видит в кустах в Дачном, рядом с вертолетной площадкой «Хели драйв», розовый гроб. Приехавший на место участковый действительно нашел в зарослях домовину длиной около двух метров. Несмотря на то, что гроб был пуст, кое-что в нем настораживало: бурые пятна на подушке и медицинские перчатки.

Напугавший очевидцев ящик забрали в отдел полиции.