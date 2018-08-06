Происшествия
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек. Власти эвакуируют туристов
Число жертв землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в Индонезии превысило 90 человек. Серьезные травмы получили более двухсот человек, сообщает 6 августа «Газета.ру».
Власти страны подчеркнули, что информация о жертвах носит предварительный характер и их число может возрасти. Объявлена угроза цунами. Около 900 туристов эвакуируют с островов архипелага Гили, расположенных рядом с островом Ломбок.
В Ростуризме нет сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России.
Справка:
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки разной силы начались на острове Ломбок 5 августа около восьми часов вечера по Москве. Самый сильный из них достиг магнитуды 6,9. Ближайший к эпицентру город Мантарам находится в 49 километрах. Толчки ощущались и на соседнем острове Бали. По данным индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики после землетрясения ощущались 120 афтершоков. Как зафиксировали сейсмологи из США, их магнитуда составила от 6,9 до 7.