Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 90 человек. Власти эвакуируют туристов

Число жертв землетрясения магнитудой 6,9 на острове Ломбок в Индонезии превысило 90 человек. Серьезные травмы получили более двухсот человек, сообщает 6 августа «Газета.ру».

Власти страны подчеркнули, что информация о жертвах носит предварительный характер и их число может возрасти. Объявлена угроза цунами. Около 900 туристов эвакуируют с островов архипелага Гили, расположенных рядом с островом Ломбок.

В Ростуризме нет сведений о том, что среди пострадавших в зоне землетрясения на индонезийских островах Бали и Ломбок есть туристы из России.