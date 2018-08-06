На Камышовой задержали стрелка, устроившего пальбу из Калашникова в парадной

Стрельбу без цели устроил житель Приморского района Петербурга. Веселье в компании автомата Калашникова, по счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Сам стрелок оказался опытным правонарушителем.

Как стало известно «Фонтанке» 6 августа, субботним вечером в полицию позвонила петербурженка. Её покой нарушил агрессивный сосед. Мужчина буянил в парадной 20-го дома по улице Камышовой, выступление закончилось несколькими выстрелами. Чудом шальная пуля никого не задела.

Сотрудники полиции совершили ночной визит к стрелку. Дома у того нашёлся обрез автомата Калашникова, патроны и гильзы. Сам 26-летний горожанин уже привлекался к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде за незаконное приобретение и хранение наркотиков. В момент задержания он прошёл медосвидетельствование на состояние наркотического опьянения.

В отношении буяна составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» и возбудили уголовное дело по 222 статье УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России.