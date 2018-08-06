В Сети появилось видео попытки покушения на президента Венесуэлы. Очевидец снял взрыв дрона

Видео попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро появилось в социальных сетях. Пользователь с ником Cesar Guardiola зафиксировал взрыв беспилотника.

На кадрах видео, опубликованного в Twitter, видно, как дрон снижается на подлете к толпе, а после происходит взрыв.

Попытка покушения произошла утром 5 августа во время выступления венесуэльского лидера в Каракасе во время на церемонии празднования 81 годовщины создания национальной гвардии. По предварительной информации, радикалы из группировки «Фланелевые солдаты» закрепили на беспилотниках два килограмма взрывчатки. Дроны удалось вывести из строя и активировать вне зоны охраняемого периметра. Количество взрывчатого вещества, которое было закреплено на двух беспилотниках, могло поразить цель на расстоянии до 50 метров. Николас Мадуро не пострадал, его укрыли бронежилетами и увели со сцены, однако семеро гвардейцев получили ранения.

Шестеро подозреваемых уже задержаны, личности организаторов и исполнителей известны. Сам Мадуро возложил ответственность за нападение на колумбийцев. «Фланелевые солдаты» пригрозили повторным покушением.