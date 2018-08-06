Двое погибли, один пострадал при пожаре в Ольгино

Два человек погибли, один пострадал в результате пожара в садоводстве в Приморском районе Петербурга.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, спасателей вызвали к даче на улице Центральной, 14, в Ольгино, около четырех утра 5 августа. Горели второй этаж и кровля двухэтажного деревянного дома. Площадь возгорания, которое ликвидировали к восьми утра, составила 60 квадратных метров.

По данным «Фонтанки», пожар унес жизнь 57-летнего хозяина дачи и его 61-летнего гостя. Еще один гость, мужчина 1960 года рождения, успел выскочить из горящего помещения, получив лишь ожог руки. Он рассказал, что трое друзей отдыхали на даче после трудовой смены. Не обошлось без алкоголя. Что конкретно послужило причиной возгорания, очевидец рассказать не смог, так как уснул. А когда проснулся, дом уже полыхал.