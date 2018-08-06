18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+22°C
/ Завтра: +18
$ 63.45р
73.47р
12:40 06.08.2018
Расширенный поиск

Происшествия
06.08.2018 08:47
Печать

Двое погибли, один пострадал при пожаре в Ольгино

Два человек погибли, один пострадал в результате пожара в садоводстве в Приморском районе Петербурга. 

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, спасателей вызвали к даче на улице Центральной, 14, в Ольгино, около четырех утра 5 августа. Горели второй этаж и кровля двухэтажного деревянного дома. Площадь возгорания, которое ликвидировали к восьми утра, составила 60 квадратных метров. 

По данным «Фонтанки», пожар унес жизнь 57-летнего хозяина дачи и его 61-летнего гостя. Еще один гость, мужчина 1960 года рождения, успел выскочить из горящего помещения, получив лишь ожог руки. Он рассказал, что трое друзей отдыхали на даче после трудовой смены. Не обошлось без алкоголя. Что конкретно послужило причиной возгорания, очевидец рассказать не смог, так как уснул. А когда проснулся, дом уже полыхал. 

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 10:57

Банк «Санкт-Петербург» принял решение об обратном выкупе акций

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на очередном заседании 2 августа 2018 года принял решение о приобретении размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в количестве 12 000 000 штук по цене приобретения одной акции 55 руб.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
03.08.2018 12:03

Регистрация в Единой биометрической системе

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» начинает сбор биометрических данных граждан РФ для их регистрации в Единой биометрической системе.
Setl Group
03.08.2018 11:12

Setl Group выплатил 3-й купонный доход по биржевым облигациям серии 001Р-01

2 августа 2018 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 3-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
Магазин "Кей"
03.08.2018 10:26

Разновидности дисплеев современных смартфонов – обзор КЕЙ

Разберемся вместе с КЕЙ, какими бывают дисплеи смартфонов и в чем их отличия
Балтийский транспортный форум
02.08.2018 16:47

Открыта регистрация на 10-й юбилейный Балтийский транспортный форум

6 – 7 сентября 2018 года в Калининграде (деловой центр «На острове») состоится 10 Юбилейный Балтийский транспортный форум. Традиционно Форум будет проходить при поддержке Правительства Калининградской области
ПАО «Группа ЛСР»
02.08.2018 16:33

«Группа ЛСР» запускает акцию в жилом доме NEO

Для тех, кто желает наблюдать из своих окон панораму на парк и жить в окружении зелени, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. Только до конца лета приобрести квартиру в жилом доме бизнес-класса NEO можно со скидкой 10%*
СК «Полис Групп»
02.08.2018 15:28

Старт продаж в ЖК «Полис на Комендантском»: квартиры от 1,64 млн руб.

Компания «Полис Групп» открывает продажи квартир в третьей очереди ЖК «Полис на Комендантском», который возводится в Приморском районе Петербурга рядом с Юнтоловским заказником.