Трехлетний петербуржец получил тяжелые переломы при падении с высоты на Лесном

Первый за август случай падения ребенка из окна зафиксирован в минувшие выходные в Петербурге. Несчастье произошло 5 числа в Выборгском районе.

Как стало известно «Фонтанке», скорую в шесть вечера вызвали к одному из домов на Лесном проспекте. По недосмотру отца из окна четвертого этажа выпал мальчик трех лет. Он сломал копчик и берцовую кость. Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое.

Напомним, необычно жаркое для Северной столицы лето обернулось десятками случаев детских травм. Предыдущий случай падения с высоты произошел неделю назад, 28 июля. На улице Есенина мальчик выпал из окна четвертого этажа.