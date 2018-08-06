Смартфоны с российской ОС для чиновников обойдутся в 160 миллиардов рублей

Смартфоны с российской операционной системой для чиновников и работников государственных компаний обойдутся казне в 160 миллиардов рублей. Об этом 6 августа пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника.

На смартфоны с ОС Sailfish от «Ростелекома» до 2021 года переведут 7,9 миллиона человек. Поэтапное внедрение начнется с 2019 года. Тариф за «оказание комплексной услуги» составит 13,1 тысячи рублей в год на человека.

Предполагается, что 71,3 миллиарда рублей на эти цели будут выделены из федерального бюджета, 78,2 миллиарда выплатят госкомпании. Еще 10,7 миллиарда рублей поступят из местных бюджетов.

Минфин готов выделить 2,3 миллиарда рублей на доработку Sailfish.