Банки обсуждают комиссию для Системы быстрых платежей. Она может оказаться меньше, чем при переводах по картам

В Системе быстрых платежей (СБП) банки будут сами устанавливать комиссию для клиентов за переводы. Как пишет 6 августа газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с планами ассоциации «Финтех», есть предложение установить комиссию в размере 8 рублей за операцию.

Банки будут платить Центробанку за перевод фиксированную сумму, которая будет делиться между банком отправителя и банком получателя денег.

СБП должна заработать в январе 2019 года. С ее помощью деньги можно будет переводить по номеру телефона получателя, средства будут приходить почти мгновенно. В дальнейшем с помощью СБП можно будет расплачиваться с юридическими лицами и госорганами. Оператором и расчетным центром системы станет Центробанк,

О процессе создания СБП совместно с ассоциаций «Финтех» банк России отчитывался в своем июньском докладе.