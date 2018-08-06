«Шкода» завалила грузовик на Выборгском шоссе, двое в больнице

Иномарка врезалась в грузовик на Выборгском шоссе перед въездом в Парголово. Легковушка уронила машину, обслуживающую рекламные щиты, на газон.

Как сообщили «Фонтанке» в дежурной части УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу ночью 6 августа, машины скорой помощи и полиции скопились возле пересечения Выборгского шоссе и Суздальского проспекта около полуночи. После столкновения двоих увезли в больницы в состоянии средней степени тяжести.

По словам читателей «Фонтанки», иномарка въехала в автомобиль, который обслуживает рекламные щиты. Очевидцы предполагают, что водитель «Шкоды» был пьян.