Для президента Венесуэлы готовили два килограмма взрывчатки

На строительных дронах, которые использовали радикалы из группировки «Фланелевые солдаты» для покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, было закреплено два килограмма взрывчатки.

Как сообщает телеканал Telesur, дроны удалось вывести из строя и активировать вне зоны охраняемого периметра. Количество взрывчатого вещества, которое было закреплено на двух беспилотниках, могло поразить цель на расстоянии до 50 метров.

Шестеро подозреваемых уже задержаны, личности организаторов и исполнителей известны.

Попытка покушения на венесуэльского лидера была осуществлена утром 5 августа, когда он выступал в Каракасе на церемонии празднования 81 годовщины создания национальной гвардии. 7 гвардейцев получили ранения. Сам Мадуро возложил ответственность за нападение на колумбийцев. Российский МИД решительно осудил попытку покушения и призвал к демократическим ценностям. «Фланелевые солдаты» пригрозили повторно напасть на Мадуро.