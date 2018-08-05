Число погибших после землетрясения в Индонезии приближается к сорока

По разным данным, от 32 до 39 человек погибли после землетрясения магнитудой 6,9 на индонезийском острове Ломбок 5 августа.

Судя по информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, толчки разной силы начались на острове около восьми часов вечера по Москве. Самый сильный из них достиг магнитуды 6,9. Землетрясение привело к гибели как минимум 32 человек, а некоторые СМИ уже называют цифру в 39 жертв. Больше всего погибших – в северной части острова. Десятки человек получили травмы по всему Ломбоку. Ближайший к эпицентру город, Мантарам, находится в 49 километрах. Толчки ощущаются и на соседнем острове Бали.

По предварительной информации, российских туристов среди погибших нет.