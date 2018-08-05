МЧС предупреждает от шторме. Рабочая неделя в Петербурге начнется с гроз и сильного ветра

Главное управление МЧС Петербурга опубликовало штормовое предупреждение на понедельник, 6 августа. Синоптики обещают сильный ветер, дождь и грозу.

По данным Гидрометцентра Северной столицы, порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду к середине дня. Одновременно пойдет дождь, местами ожидается гроза. Температура воздуха при этом не поднимется выше 22 градусов тепла.

Погода в городе на Неве стремительно начала портиться с вечера субботы, 4 августа. В воскресенье местами уже прошли дожди.