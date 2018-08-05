Рейс «Победы» из Калининграда в Петербург задержался из-за птицы

Самолет в Петербург должен был вылететь из Калининграда около шести часов вечера по Москве 5 августа, однако вылет отложили на несколько часов из-за птицы.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, во внешний контур двигателя самолета попала птица. Из-за этого вылет рейса DP 530 пришлось отложить. Для оценки состояния борта были вызваны специалисты.

Сейчас, согласно онлайн-табло калининградского аэропорта, идет посадка на рейс, он должен вылететь в 21:30 по московскому времени. Время в пути по этому направлению составляет около часа.