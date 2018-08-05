Верховный суд России: Петербургский университет профсоюзов нарушал права студентов

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов обязали прекратить нарушение прав обучающихся. О таком решеним Верховного суда России стало известно 5 августа.

Жалобу на возглавляемый Александром Запесоцким вуз подал студент Артур Терентьев. Представленный им договор исключал возможность отчисленного студента вернуть внесенный за очередной год обучения аванс. Причем такие по существу санкции не зависели от причин отчисления.

В ходе проведенной по жалобе проверки чиновники Роспотребнадзора установили, что заключенный с обратившимся студентом договор соответствовал установленной в вузе типовой форме. Тогда как Гражданский кодекс РФ гарантирует заказчикам услуг право в любой момент отказаться от них и вернуть внесенный аванс за вычетом только фактических расходов исполнителя. Таким образом, спорные условия были признаны ущемляющими законные права потребителей, а самому вузу надзорное ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений.

Попытка университета оспорить такие требования в арбитражном суде не увенчалась успехом. Служители Фемиды подтвердили право обучающегося досрочно прекратить образовательные отношения, в том числе в случае перевода для продолжения освоения программы в другую организацию. «Досрочное погашение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед осуществляющей образовательную деятельность организацией», – отмечается в решение суда.

Также были отклонены все поданные юристами вуза жалобы. Окончательное решение по делу вынес Верховный суд России 31 июля. «Приведенные заявителем доводы были предметом рассмотрения судами, получили надлежащую правовую оценку и мотивированно отклонены как не подтверждающие существенных нарушений норм материального и (или) процессуального права, повлиявших на исход дела», – констатировала судья Марина Пронина.