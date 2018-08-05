Начальник управления ППС Узбекистана найден мертвым на рабочем месте

Подполковник Дильшод Акрамов был найден мертвым в одном из служебных помещений управления патрульно-постовой службы МВД Узбекистана спустя месяц после назначения на должность начальника ведомства. Предполагается, что его убили.

Как сообщает издание Nuz.uz 5 августа, тело подполковника нашли накануне вечером в здании управления ППС и охраны общественного порядка в столице Узбекистана. Акрамова повысили ровно месяц назад, до этого он занимал пост начальника управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.

Предположительно, смертельное ножевое ранение ему нанес знакомый. Уголовное дело передано в Генеральную прокуратуру.