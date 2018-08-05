В Германии неосторожная муха запустила цепную реакцию и сорвала мировой рекорд

Муха стала причиной срыва мирового рекорда по падению цепочки из мини-домино. Насекомое преждевременно запустило цепную реакцию, которую команда энтузиастов готовила две недели.

Как пишет Spiegel 5 августа, группа из 20 человек в городе Нидда кропотливо выстраивала цепочку из костяшек, размером с ноготь мизинца. На это у них ушло две недели, работа была почти закончена и энтузиасты готовились принимать поздравления. Их планы испортила муха – она села на костяшку и спровоцировала падение раньше времени. Восстановить цепочку молодые люди уже не успевали.

Пострадавшим от действий мухи все же удалось побить рекорд, правда лишь немецкий. Они поставили 596229 костяшек, которые падали 15 минут.

Во время попытки побить рекорд в 2005 году в зал залетел воробей и смахнул крылом костяшку, спровоцировав падение еще 25 тысяч. Птицу застрелил охранник, ее память почтили во время установления нового рекорда.