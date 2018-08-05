Сына московского оружейника нашли мертвым в запертой квартире

Молодой человек 25 лет, сын владельца сети магазинов оружия «Кольчуга», найден мертвым в его квартире днем 5 августа.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что входная дверь была заперта изнутри, следов борьбы или взлома в квартире на Малой Бронной улице нет. Тело сына Михаила Хубутии нашла домработница около трех часов дня в воскресенье. Молодой человек последнее время пребывал в плохом настроении.

Михаил Хубутия – владелец сети магазинов оружия «Кольчуга», он также возглавляет Торговый дом «Шатер», эта компания управляет выставочным комплексом «Гостиный двор».

Ранее сообщалось о гибели сына основательницы организации «Солдатские матери Петербурга» Эллы Поляковой. Его тело нашли в парке в Пушкине, признаков насильственной смерти также обнаружено не было.