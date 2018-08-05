Российских денег в Абхазии стало существенно меньше

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба заявил о снижении доли финансовой помощи республике со стороны России.

Об этом 5 августа сообщает RNS. «Сейчас за счет российской финансовой помощи формируется около 50% госбюджета, тогда как, например, еще в 2013 году ее доля составляла около 75%», — цитирует издание чиновника.

По его словам, эффективное налоговое и таможенное администрирование и борьба с теневой экономикой позволили увеличить доходы бюджета вдвое. В будущем Абхазия и вовсе может выйти на «приемлемый уровень самофинансирования».

Значительную часть бюджета республики обеспечивают российские туристы. Ранее «Фонтанка» рассказывала, что важно знать российскому автопутешественнику перед поездкой в непризнанную республику, где нет КАСКО и ОСАГО, а все вопросы решаются «по-братски».