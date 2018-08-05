Группа Ходорковского: убитые в ЦАР журналисты ехали за неизвестной второй машиной

Автомобиль убитых в Центральноафриканской республике журналистов двигался вторым в колонне из двух машин. Её нападавшие пропустили, сконцентрировавшись на россиянах.



Как выяснила группа по расследованию обстоятельств гибели Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, созданная Михаилом Ходорковским, на которую 5 августа ссылается «Дождь», журналисты формально соблюдали требования безопасности в ЦАР.

Дороги в республике делятся по степени их безопасности. «Красные» – самые опасные, на них можно заезжать только с военными. На «оранжевых» и «зеленых» сопровождение не нужно, но рекомендуется передвигаться группами минимум из двух машин. При этом в каждой должно быть не менее двух человек.

По словам расследователей, российская съемочная группа во время поездки по дорогам ЦАР 30 июля почти все время ехала дорогами «зеленого» уровня. Лишь на выезде из города Сибю машина попала на дорогу «оранжевого» уровня угрозы. По мнению источников группы в ЦАР, журналисты решили объединиться с еще одним автомобилем, следуя правилам безопасности. Пока неизвестно, кто в нем ехал и почему находившиеся в засаде преступники решили его пропустить. Так же не ясно, почему журналисты решили изменить свой первоначальный маршрут.

Тела журналистов в ночь на воскресенье доставили в Москву через Париж. В морге с ними работают сотрудники российского следственного комитета, чтобы установить причины гибели.