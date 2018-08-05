В петербургских водоемах продолжают умирать утки

В прудах нескольких районов Санкт-Петербурга заметили мертвых уток. Причина массовой гибели птиц пока неизвестна.

Как «Фонтанке» рассказали читатели 5 августа, погибших по непонятной причине птиц нашли в прудах Таврического сада и в водоеме на улице Лени Голикова. «В пруду [на Лени Голикова] много мертвых уток и никому нет до этого дела», – сообщил очевидец.

«Водоем Таврического сада в этом году в ужасающем состоянии. Утки просто разлагаются!» – отмечает другой читатель. По его словам, жалобы на плохое состояние пруда стали поступать еще в июне, однако мертвых птиц обнаружили только на днях.

Александр Карпов, глава Центра экспертиз «ЭКОМ», указывает на своей странице в Facebook, что случаи, рассказанные читателями, не единичные. Погибших по непонятной причине птиц заметили в прудах реки Сосновка вдоль улицы Пионерстроя в Красносельском районе, парке Александрино в Кировском районе и парке Интернационалистов во Фрунзенском.

Вероятно, и в новых случаях гибели птиц может быть виновата жаркая погода и заросли сине-зеленых водорослей. Именно в этих растениях склонны видеть причины мора уток в реке Новая смольнинские чиновники. Узнать, отчего именно погибли птицы, намерен и депутат петербургского парламента Сергей Никешин. После того, как дохлых уток подкинули под дверь его приемной, он собрал птиц и отнес их в лабораторию. Результаты экспертизы пока не известны.