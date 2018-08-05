Петербуржцы взорвали мукомольный комбинат в Иваново

Двумя промышленными взрывами петербургская компания «Промстройвзрыв» уничтожила бывший мукомольный комбинат в городе Иваново. Часть элеватора взрывчатке не поддалась.

Видео, снятое с воздуха в полдень 5 августа, на своем канале в YouTube выложило издание IvanovoNews. На Базисной улице дежурят все экстренные службы города, территорию под жилую застройку освобождают двумя взрывами. Один из взрывов прошел успешно, но после второго часть стены осталась на месте.

Представитель «Промстройвзрыва» заявил, что такое развитие событий не стало для организации сюрпризом. Каким образом уберут оставшиеся части комбината еще неизвестно, это можно сделать как гидромолотом, так и с помощью нового подрыва.