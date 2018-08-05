Осужденный на три тысячи лет за терроризм испанец вышел из тюрьмы, отсидев сотую часть срока

Террорист из баскской группировки ETA Санти Потрос вышел из тюрьмы утром 5 августа, отсидев 31 год. Это 1% от срока, на который он первоначально был осужден.

Об этом сообщает издание El Pais. Потрос, настоящее имя Сантьяго Сарасола, причастен к организации 40 терактов на территории Испании в 80-е годы, в том числе к самым жестоким из них – взрыв в супермаркете в Барселоне в 1987 году, унесший жизни 21 человека, и на площади Доминиканской республики в Мадриде в 1986, тогда погибли 12 гвардейцев. В общей сложности, сроки по различным преступлениям, которые совершил Потрос, превысили 3 тысячи лет тюрьмы. Первые 13 лет после ареста в 1987 году он просидел по Франции, за хранение оружия и взрывчатки, позже его экстрадировали на родину. В 2006 году Национальный суд объединил все дела Потроса и постановил, что максимальный срок его наказание не может превысить 30 лет. Позже Европейский суд по правам человека отменил так называемую доктрину «Парот», по которой осужденные за терроризм не могут рассчитывать на досрочное освобождение. Смена законодательства позволила ему выйти из тюрьмы в 2014 году, однако через два месяца его вновь арестовали.

Из тюрьмы Топас в Саламанке он вышел ранним утром в воскресенье, 5 августа. Ассоциация жертв терроризма осудила его освобождение. Сейчас Потросу 70 лет.

Террористическая группировка ETA (Euzkadi Ta Azkatasuna — Страна басков и свобода) была создана еще во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью было отделение Страны Басков от Испании. Жертвами за время существования ETA стали более 800 человек. Весной 2018 года организация заявила о своей ликвидации.