Испанская полиция задержала представителей «русской мафии», которые на курорте обсуждали убийство коллеги

В испанской Марбелье местная полиция задержала двух граждан Грузии и одного армянина, которые якобы причастны к «русской мафии». Сотрудники правоохранительных органов страны называют их криминальными авторитетами из России, которые собрались, чтобы спланировать ликвидацию конкурента.

Как пишет 5 августа газета Sur, один из задержанных – «третий человек в иерархии русской мафии», а двое других – выходцы из Грузии, у которых при задержании нашли поддельные польские и украинские документы. Один из них попал в поле зрения национальной полиции, когда из Литвы пытался разобраться с арестом 129 членов «русской мафии» в Испании.

Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и подделке документов. Пока их личности не раскрываются. СМИ, со ссылкой на испанскую полицию пишут, что проживавший в Литве авторитет является гражданином Армении — его инициалы А.S., а два гражданина Грузии носят инициалы L.B. и I.P.