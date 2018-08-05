Происшествия
Испанская полиция задержала представителей «русской мафии», которые на курорте обсуждали убийство коллеги
В испанской Марбелье местная полиция задержала двух граждан Грузии и одного армянина, которые якобы причастны к «русской мафии». Сотрудники правоохранительных органов страны называют их криминальными авторитетами из России, которые собрались, чтобы спланировать ликвидацию конкурента.
Как пишет 5 августа газета Sur, один из задержанных – «третий человек в иерархии русской мафии», а двое других – выходцы из Грузии, у которых при задержании нашли поддельные польские и украинские документы. Один из них попал в поле зрения национальной полиции, когда из Литвы пытался разобраться с арестом 129 членов «русской мафии» в Испании.
Всем троим предъявлены обвинения в подготовке убийства, участии в преступном сообществе и подделке документов. Пока их личности не раскрываются. СМИ, со ссылкой на испанскую полицию пишут, что проживавший в Литве авторитет является гражданином Армении — его инициалы А.S., а два гражданина Грузии носят инициалы L.B. и I.P.
Справка:
В 2008 году в рамках операции «Тройка» в Испании были арестованы лидеры тамбовско-малышевской группы Александр Малышев, Геннадий Петров, Леонид Христофоров, Ильдар Мустафин и еще 13 человек. Несколько лет они провели под домашним арестом, но в итоге им разрешили съездить на родину, откуда в Испанию они так и не вернулись. Позже в деле появились новые фамилии, в том числе депутата Государственной думы Владислава Резника. «Русская мафия» в Испании якобы создала бизнес-сеть, которая использовалась для вывода капитала «в криминальную организацию».