Настоятель Сампсониевского попал в смертельное ДТП. Митрополит Варсонофий провел службу без него

Петербургский священник Михаил Шкредь стал участником аварии, в которой погибла женщина. Епархия объяснила его путешествие по Саратовской области частным паломничеством, хотя не исключено, что Шкредь состоял в команде митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Как сообщает епархия, 4 августа в BMW X5 настоятель Сампсониевского собора архимандрит Серафим (Михаил Шкредь) находился в качестве пассажира.

«В 9:15 в Аркадакском районе Саратовской области автомобиль столкнулся с «Ладой-Калиной». От удара погибла пассажирка отечественного автомобиля, водитель госпитализирован с травмами. Архимандрит Серафим и водитель не пострадали», – уточняют в епархии.

Местная пресса писала, что 25-летний водитель Шкредя выехал на встречную полосу.

«Никакой делегации Санкт-Петербургской епархии в его автомобиле не находилось, и сам он не входил в состав какой-либо церковной делегации», – уточняется на сайте митрополии.

Петербургская церковная делегация все же присутствует в Саратовской области. 5 августа митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Анатолий Судаков), он же управделами Московской патриархии, совершил божественную литургию в храме великомученицы Параскевы Пятницы села Малиновка. Малиновка – малая родина Варсонофия, здесь он заканчивал школу, работал почтальоном и на кирпичном заводе. Каждый год приезжает со службами, посещает могилы родственников.

Если бы Михаил Шкредь не попал в аварию, услышал бы такие слова своего шефа: «Все земное скоро проходит, а душа идет в вечность. Не будем об этом забывать».

Митрополит Варсонофий проводит летнее турне. 1 августа он возглавлял в Дивееве торжества по случаю 115-летия обретения мощей Серафима Саровского, проведя литургию на площади перед Спасо-Преображенским собором.

«Его высокопреосвященству сослужили архипастыри, духовенство епархий, в том числе из Санкт-Петербургской – архимандрит Серафим (Шкредь)», – говорится на сайте митрополии.

В Малиновке Варсонофию прислуживали другие священники.

38-летний Михаил Шкредь возглавил Сампсониевский собор в сентябре 2015 года. Ранее был ключарем Исаакиевского собора. Это высшая церковная должность, предусмотренная в музее. В Петербург архимандрит перебрался из Мордовии в составе команды Варсонофия.

День 4 августа омрачил настроение еще одному православному автовладельцу. У певчей церковного хора в Петербурге угнали Lexus за шесть миллионов.