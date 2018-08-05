В Швейцарии 20 человек погибли при крушении туристического самолета времен Второй мировой войны

Коллекционный бомбардировщик 1939 года разбился с группой туристов в швейцарских горах. Все, кто находился на борту, погибли.

Самолет компании JU-Air, которая владеет несколькими раритетными воздушными судами, упал в Швейцарии 5 августа. В результате падения погибли 17 туристов и 3 члена экипажа. Об этом сообщает агентство ATS.

Крушение бомбардировщика уже назвали «крупнейшей трагедией швейцарской авиации» в новейшей истории.

Компания JU-Air специализируется на туристических полетах на самолетах Junkers 1939 года. Ими управляют опытные военные пилоты.

Накануне в авиакатастрофе в России погибли 18 человек – вертолет МИ-8 с нефтяниками врезался лопастями в трос впереди летящего грузового судна. Понедельник 6 августа объявлен в Красноярском крае днем траура.