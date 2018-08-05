Любителя рок-музыки убило током на фестивале «Нашествие». Организаторы опровергают

В фан-зоне музыкального фестиваля «Нашествие», который проходит в выходные 4-5 августа в Тверской области, погиб мужчина. Через металлический флагшток в его руках прошел разряд тока. Организаторы фестиваля о погибшем не знают.

О трагедии 5 августа сообщает местное агентство Tverigrad. «Посетитель с флагом зацепил электропровод и погиб от удара током», – сообщают журналисты со ссылкой на неназванный источник. Факт смерти фаната подтверждают собеседники и столичных СМИ. По предварительной версии, металлический флагшток коснулся провода, который шел от стены к источнику питания.

Пресс-секретарь мероприятия в разговоре с журналистами РБК заявила, что на фестивале в этом году нет не только погибших, но и пострадавших.

Крупнейший всероссийский рок-фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией «Наше радио» с 1999 года. В прошлом году его посетили около 200 тысяч человек. Последние годы в нём принимает участие и Минобороны, из-за чего мероприятие сопровождается антимилитаристскими протестами. В этом году сразу шесть групп отказались выступать на фестивале из-за его сотрудничества с военными.