На КАД насмерть разбился мотоциклист, авария собрала пробку

Молодой человек врезался в спецтехнику на месте проведения дорожных работ на 130 километре внешнего кольца в Приморском районе Петербурга.

Мотоциклист врезался в прицеп дорожных служб на внешнем кольце примерно в час дня 5 августа. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ. От полученных травм 35-летний водитель скончался. Полиция проводит проверку произошедшего.

Из-за ДТП на КАД образовалась пробка протяженностью около 8 километров.

Утром того же дня ДТП произошло на перекрестке набережной Обводного канала и Старо-Петергофского проспекта, в аварию попала машина «Почты России». «Жигули» не смогли разъехаться на перекрестке с «Ауди». В результате ДТП, по словам очевидцев, пострадал водитель из машины почтовой службы, он якобы вылетел через лобовое стекло. Другие очевидцы настаивают, что пострадавшим был пешеход, собиравшийся перейти улицу.