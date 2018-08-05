Семилетний ребенок потерял сознание на детской площадке. Врачи ищут следы яда в организме

В Петербурге игравшего на детской площадке мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики склоняются к версии отравления, его мать жалуется на агрессию солнца.

Как стало известно «Фонтанке» 5 августа, накануне около пяти вечера с детской площадки на Софийской улице, дом 32, поступил звонок в скорую. Помощь требовалась семилетнему мальчику, его семья живет недалеко, на Турку.

Пострадавший, предположительно, нашел и проглотил неизвестное вещество и потерял сознание. Ребенка увезли в 5-ю детскую горбольницу на Бухарестской улице. Следы вещества, если оно действительно попало в организм, пока ищут.

Опрошенная полицейскими Фрунзенского района мать о случайном отравлении ничего не пояснила. По ее мнению, сын стал жертвой солнечного удара. К середине 5 августа состояние пациента остается тяжелым.