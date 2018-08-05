После попытки террористов взорвать Мадуро беспилотником, российский МИД призвал к демократическим ценностям

МИД России решительно осудил попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро с помощью беспилотника с бомбой и назвал такие методы неприемлемыми.

Сообщение министерство опубликовало 5 августа. «Решительно осуждаем попытку покушения на Президента Боливарианской Республики Венесуэла, совершенную 4 августа с.г., в результате которой 7 человек получили ранения. Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы», – отметили в ведомстве и добавили, что урегулирование политических разногласий «должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем».

Как писала «Фонтанка», беспилотник, начиненный взрывчаткой, взорвался в Каракасе в нескольких метрах от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава республики не пострадал, ответственность за покушения взяла на себя подпольная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент назвал ответственным за покушение президента Колумбии.

Экономика богатой нефтью Венесуэлы находится в глубочайшем кризисе. В 2018 году Международный валютный фонд прогнозирует Боливарианской республике инфляцию в один миллион процентов — самую большую в мире. На фоне этого процветают грабежи, убийства и натуральные расчеты, а эксперты давно пророчат государственный переворот.