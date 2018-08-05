Педагог столичного вуза обвинил полицейских в издевательстве и унижении после нескольких часов в подвале

Преподаватель Высшей школы экономики в Москве рассказал о пережитом «полицейском произволе». Его словами заинтересовалась прокуратура и транспортная полиция.

Свой опыт общения с сотрудниками правоохранительных органов Владимир Бродский описал на странице в Facebook. «Вчера я испытал на себе настоящий полицейский произвол», – начал он рассказ. По словам педагога, 3 августа на площади около Ярославского вокзала в Москве «трое крепких мужчин в штатском» предложили ему пройти с ними «для проверки по компьютеру». При этом, как настаивает Бродский, полицейские не объяснили причину проверки, а также отказались ответить, задержали его или нет.

«Во избежание совсем уж конфликтных ситуаций» педагог ВШЭ решил подчиниться требованиям, однако, по его словам, здесь он допустил свою главную ошибку. «Правильнее было бы никуда не пойти и позвонить по телефону доверия», – анализирует произошедшее Бродский.

Сотрудник ВШЭ рассказал, что его привели в «подвальное помещение», закрытое на замок. Полицейские «в грубой и угрожающей манере» стали требовать от него вынуть личные вещи и разблокировать телефон. Замечания о понятых и составлении протокола были проигнорированы. «Поняв по лицам сотрудников и по контексту ситуации, что ссылки на нормативные документы мне не помогут, я решил подчиниться их незаконным требованиям», – решил Бродский.

После этого речь сотрудников стала «уже совсем угрожающей» и началось «еще большее беззаконие». Профессор рассказал, что у него забрали кошелек, просмотрели переписку в соцсетях и разглядывали фотографии. Кроме того, мужчину попросили полностью раздеться. В ходе проверки у Бродского постоянно спрашивали «чем он балуется». Сотрудники обещали, что «вытрясут все, что нужно». Найти им ничего не удалось, со словами «сам понимаешь, такая работа», Бродского отпустили.

Полиция и транспортная прокуратура заверили, что слова педагога стали поводом для начала проверки.