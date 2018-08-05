Четырехлетнюю девочку, которую унесло водой во время ливня в Сочи, нашли мертвой в море

В Сочи закончены поиски пропавшей во время пятничного ливня четырехлетней девочки. Как и её 15-летний брат, она найдена мертвой.

Об этом пишет 5 августа местный портал Юга.ру со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю. «Спасатели сообщили, что обнаружили тело девочки. Предположительно, оно было в море. На место выехали следователи»,— цитирует издание следователей. Как уточняют журналисты, по последним данным, тело ребёнка нашли в 500 метрах от берега.

Трагедия произошла у одних из самых высоких в городе Ореховских водопадов. Четыре человека — местный житель и туристка с двумя детьми, переходили реку вброд, несмотря на начавшуюся непогоду и мост неподалеку. Резко поднявшийся уровень воды в реке и увеличившаяся скорость течения сбили их с ног и понесли в открытое море. Взрослые смогли выбраться на берег живыми.