Макфол назвал назначение Сигала на должность в российском МИДе отчаянием

Бывший посол США в России Майкл Макфол счел решение российского внешнеполитического ведомства о назначении актера Стивена Сигала спецпредставителем МИДа отчаянием. Свой интерес к вопросу он поместил в кавычки.

Новую должность американского актера Макфол прокомментировал в Twitter 5 августа. Под записью в том же микроблоге МИДа России он написал всего одно слово – «Отчаяние».

Позже дипломат мысль дополнил: «Сигал теперь россиянин? Это будет «интересно»».

Is Seagal a Russian citizen now? This will be «interesting «: Russia has appointed Steven Seagal as a special representative to improve relations with America https://t.co/GX2ykdLj9f