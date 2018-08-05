Чиновник из Тверской области нелестно отозвался о лысине петербуржца, который отказался радоваться новому сельскому фонарю

Глава Оленинского района Тверской области Олег Дубов обматерил жителей села Холмец, которым не понравилось торжественное открытие фонаря освещения. Заступившемуся за них петербуржцу досталось несколько отзывов о своей внешности. Теперь местные жители могут остаться в темноте.

Об этом 4 августа сообщает местный портал Etver. Как рассказывает издание, ночного освещения район лишился давно, при том же Олеге Дубове, но из-за обращений граждан в различные инстанции он вынужден открывать в селах маломощную подсветку по программе местных инициатив. Обычно это сопровождается спектаклем с перерезанием ленточек, но в селе Холмец все пошло не по сценарию.

Местная жительница Галина Мазурова поинтересовалась у чиновника, нельзя ли один из фонарей перевесить или хотя бы развернуть, так как он освещает нежилой дом, но не дорогу, ведущую к водокачке. И посоветовала сделать освещение у автобусной остановки, где рядом два магазина и школа. В ответ она услышала, что это не их ума дело. За женщину заступился сын Мазуровой Сергей, приехавший в гости к родителям из Санкт-Петербурга. Он поинтересовался стоимостью одного фонаря. Глава района, со слов очевидцев, выразился нецензурно: «Пошел ты… лысый …», – цитирует чиновника местный портал.

После этого петербуржец сделал замечание Дубову и попросил его не материться в общественном месте. Указал житель культурной столицы и на сигарету в руках, которую чиновник не стеснялся курить при детях. В ответ на это замечание, как пишут журналисты, чиновник разразился новым потоком нецензурной брани.

После мероприятия в группе «ВКонтакте» села появилось сообщение о сорванном открытии уличного освещения силами оппозиции. «К сожалению, открытие объекта ППМИ оказалось сорвано. Кроме жителей села Холмец (около 40 человек, среди них немало детей), к холмецкой школе подтянулась группа агрессивной молодежи. Все они находились в пьяном виде. Ни один из них не живет в Холмеце – Питер, Москва, Нелидово. Правда, некоторые имеют здесь родственников, тесно связанных с оппозицией. Подогретая алкоголем гопота стала выкрикивать лозунги и оскорбления. Им подпевала мать одного из гостей, тоже хорошо подогретая. Свою водку они отработали», – сообщается в группе поселка. Сам Дубов высказался на своей странице в той же соцсети. «Территории, где допускаются протестные акции не могут рассчитывать на какое-либо понимание или поддержку со стороны района», – уверен глава. Он также добавил, что теперь появление в селах новых фонарей – под большим вопросом.