Прохожие на Невском не дали обидеть девушку. Джентельменство привело одного из них в больницу с разрезанной ногой

Два человека пострадали в ночной драке на Невском проспекте в Петербурге. Они пытались образумить лупившего свою жену жителя Ленобласти и получили от него удары ножом.

Как сообщает 5 августа пресс-служба ГУ МВД Петербурга и области, инцидент случился накануне в половине одиннадцатого вечера на Невском проспекте, рядом с башней бывшей городской думы. 32-летний мужчина при случайной ссоре нанес восемнадцатилетнему прохожему рану бедра.

По данным «Фонтанки», конфликт учинил житель городка Никольское по фамилии Глухов. Он прилюдно поколачивал супругу. Молодые люди вступились за женщину, но о ноже не догадывались. Глухов охотно переключился на защитников. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, с артериальным кровотечением. Второму смельчаку повезло больше, лезвие слегка задело ногу. Врачи его отпустили после медосмотра на Невском.

Подозреваемого задержали очевидцы. Уголовное дело пока не возбуждено, уточнили в ГУ МВД.