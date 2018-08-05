Эксперты: Через 20 лет самолеты в европейских аэропортах встанут в пробки

Аэрохабы ЕС столкнутся с катастрофической перегруженностью из-за интенсификации авиатрафика. Пробки в аэропортах ждут примерно через 20 лет.

Количество авиарейсов вырастет до 4 миллионов уже к 2040 году, что приведет к задержкам почти каждого из них при нынешних мощностях европейских аэропортов. Об этом сообщается 5 августа в исследовании Европейской организации по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

В ближайшие 20 лет резко вырастет число людей, использующих для перемещения авиатранспорт. В первую очередь это произойдет из-за увеличения доступности полетов, например, при расширении доли рынка компаний-лоукостеров. Стоит ожидать дополнительно почти 360 миллионов пассажиров. Европейские аэропорты в нынешнем своем состоянии просто не способны обработать такие объемы, что приведет к задержке на 20 минут каждого европейского рейса.

Решить проблему, считают эксперты, может расширение аэропортов или увеличение вместимости авиалайнеров, что снизило бы количество рейсов. Помимо этого, существенную помощь могло бы оказать развитие сети региональных аэропортов.

