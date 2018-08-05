Россия ввела новые ответные меры против США

В России с 5 августа начали действовать новые ставки импортных пошлин для ряда американских товаров. Это ответ на ранее принятые США пошлины на сталь и алюминий.

Как сообщает «Коммерсантъ», повышены ставки от 25 до 40% на отдельные виды грузового транспорта, строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструментов для обработки металлов и бурения скальных пород, оптоволокна. Это позволит России получить до 87,6 млн рублей. При этом ущерб от американских торговых ограничений для российских экспортеров оценивается в 537,6 миллиона долларов. Но ответить на введенные ограничения в аналогичном объеме, по правилам ВТО, страна сможет только через три года.

Повышение ставок в США не связано с Крымом или Донбассом — это глобальный тренд во внешней экономической политике Вашингтона. В первую очередь она была направлена против Китая, с которым у Америки грозит начаться полноценная торговая война. Как ранее писала «Фонтанка», рыночные разборки США с Китаем и Евросоюзом могут привести к падению мирового товарооборота, снижению цен на нефть и в конечном итоге к новому международному финансовому кризису.