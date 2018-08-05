Петербуржец Бивол в третий раз подряд отстоял титул чемпиона мира по боксу

Петербургский боксер Дмитрий Бивол трижды за свою спортивную карьеру отстоял титул чемпиона мира WBA в весовой категории до 79,38 кг. Новую победу он вырвал в упорном бою со спортсменом из Малави.

В ночь на 5 августа в Атлантик-Сити (США) 27-летний россиянин победил 31-летнего малавийца Айзека Чилембу. Боксеры провели на ринге все 12 раундов. Трое судей отдали победу Биволу по очкам — 120:108, 120:108, 116:112. Теперь профессиональный рекорд петербуржца – 14 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрий Бивол выступает на профессиональном ринге с 2014 года. В качестве любителя в 2013 году он выигрывал серебро Универсиады в Казани и золото Всемирных игр боевых искусств. Бессменным тренером Бивола является известный петербургский специалист Геннадий Машьянов – Заслуженный тренер РСФСР.