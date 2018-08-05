В Петербург и область пришли дожди. Они останутся с горожанами на ближайшие дни

После череды солнечных дней в Санкт-Петербург возвращается непогода. Безостановочных ливней не ожидается, но и безоблачным небо не будет.

Северной столице стоит готовиться к кратковременным дождям и ливням, которые придут в город днем 5 августа и сохранятся на всю новую неделю. Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В данный момент дожди наблюдаются на севере и юго-востоке города. Однако лить безостановочно не будет – в целом погода в воскресенье будет облачная с прояснениями, а днем температура поднимется почти до 22 градусов Цельсия.

В Ленинградской области могут также пройти ливни и грозы с порывами ветра до 15 м/c, говорится в прогнозе ГБУ «Северо-Западное УГМС».